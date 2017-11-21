Присоединиться к акции «Пристегнись, Россия!» предлагает полиция псковичам

11:10, 20 ноября 2017, ПАИ

Псковичам предлагают присоединиться к акции «Пристегнись, Россия!». Она направлена на снижение тяжести последствий ДТП, популяризацию использования пассивных средств защиты - ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и пассажирами транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В области первыми участниками этой акции стали юные спортсмены, которые выступили в региональном открытом первенстве по боксу, а также представители регионального отделения движения «Ночные волки».

Областная Госавтоинспекция предлагает жителям региона стать участниками данного мероприятия. В этих целях можно с хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ #ПСКОВ разместить на своих станицах в социальных сетях селфи и фотографии своих близких, которые надлежащим образом позаботились о собственной безопасности во время поездок на автомобилях: пристегнулись ремнями безопасности, а юных пассажиров разместили в детских удерживающих устройствах.

Акция продлится до конца 2017 года.