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Общество

Присоединиться к акции «Пристегнись, Россия!» предлагает полиция псковичам

Псковичам предлагают присоединиться к акции «Пристегнись, Россия!». Она направлена на снижение тяжести последствий ДТП, популяризацию использования пассивных средств защиты - ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и пассажирами транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В области первыми участниками этой акции стали юные спортсмены, которые выступили  в региональном открытом первенстве по боксу, а также представители регионального отделения движения «Ночные волки».

Областная Госавтоинспекция предлагает жителям региона стать участниками данного мероприятия. В этих целях можно с хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ #ПСКОВ разместить на своих станицах в социальных сетях селфи и фотографии своих близких, которые надлежащим образом позаботились о собственной безопасности во время поездок на  автомобилях: пристегнулись ремнями безопасности, а юных пассажиров разместили в детских удерживающих устройствах.

Акция продлится до конца 2017 года.

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