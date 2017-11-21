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Общество

Почти 37 тысяч рублей в виде штрафов взыскали с браконьеров псковские рыбинспекторы за неделю

За прошедшую неделю, с 13 по 19 ноября, в Псковской области рыбинспекторы взыскали с нарушителей в виде штрафов 36,8 тыс. рублей. Оштрафованы за этот период браконьеры были на сумму 29,2 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего за семь дней на псковских водоёмах были выявлены 20 административных правонарушений. Рыбинспекторы изъяли 10,5 кг водных биоресурсов, 4 незаконных орудия лова и одно транспортное средство.

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