Псковичи жалуются на жестокое обращение с животными в передвижном зоопарке

10:12, 20 ноября 2017, ПАИ

Псковичи заявили о жестоком обращении с животными в мини-зоопарке, который разместился в ТЦ «Рубин» на Запсковье. Многочисленные сообщения об искалеченных животных опубликованы в социальных сетях.

«У крокодила замотана пасть каким-то страшным скотчем, не понятно, жив он или нет. У многих обезьян в кровь разбиты головы, у одной то ли опухоль на животе», «Места мало, не повернуться, все жмутся, натыкаются друг на друга», - такой пост опубликовала Юлия Фёдорова в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Это кошмар, все животные как неживые, помещение маленькое, все с ушибами, у одной мартышки выбит глазик! Конечно, мой ребенок мало что понимает в этом, ей было интересно, но я ходила как в тумане! Прямо как будто пришла в дом к животным инвалидам», - написала Наталья Старикова-Давидович.

Отметим, мини-зоопарк «Парад обезьян» начал работу с 16 ноября. Выставка работает в торговом комплексе «Рубин» по 3 декабря.