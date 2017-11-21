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Общество

Псковичи жалуются на жестокое обращение с животными в передвижном зоопарке

Псковичи заявили о жестоком обращении с животными в мини-зоопарке, который разместился в ТЦ «Рубин» на Запсковье. Многочисленные сообщения об искалеченных животных опубликованы в социальных сетях.

Фото из соцсети «ВКонтакте»

«У крокодила замотана пасть каким-то страшным скотчем, не понятно, жив он или нет. У многих обезьян в кровь разбиты головы, у одной то ли опухоль на животе», «Места мало, не повернуться, все жмутся, натыкаются друг на друга», - такой пост опубликовала Юлия Фёдорова в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото из соцсети «ВКонтакте»

«Это кошмар, все животные как неживые, помещение маленькое, все с ушибами, у одной мартышки выбит глазик! Конечно, мой ребенок мало что понимает в этом, ей было интересно, но я ходила как в тумане! Прямо как будто пришла в дом к животным инвалидам», - написала Наталья Старикова-Давидович.  

Отметим, мини-зоопарк «Парад обезьян» начал работу с 16 ноября. Выставка работает в торговом комплексе «Рубин» по 3 декабря.

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