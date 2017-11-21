Четыре новогодние программы представит Псковский колледж искусств

11:51, 20 ноября 2017, ПАИ

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова началась работа над «Новогодним проектом - 2018». Как сообщила Псковскому агентству информации преподаватель колледжа Снежана Власова, вниманию юных псковичей будут представлены четыре игровые новогодние программы, подготовленные студентами и преподавателями специальностей «Социально-культурная деятельность» и «Народное художественное творчество».

Три программы будут мобильными, поэтому они могут быть показаны в различных учреждениях культуры, образования, здравоохранения. Это представления «Праздник будет!» (мастер курса Людмила Масленникова), «Новый год шагает по планете» - путешествие по странам Европы с Шахрезадой, Красной Шапочкой, Снеговиком, Снегурочкой (мастер курса Снежана Власова), «Новогоднее турне» - сказка о псковской боярыне-государыне Бабине-Бабовне.

Ещё одно досуговое представление «Новогоднее происшествие с псом Гошей» - дипломная работа студентки 3-го курса Анны Реница (мастер курса Раиса Шалухина), будет показано на сцене отделения культуры и искусств колледжа.

«Новогодние программы уже хотят увидеть учащиеся школ № 21, 12, коррекционной школы №1, воспитанники социального приюта. 28 декабря программа «Новый год шагает по планете» будет показана в торговом комплексе «ПИК-60» в рамках благотворительной акции «Дерево детских желаний» Псковского регионального отделения Красного Креста. По сложившейся в колледже искусств традиции декорации и театральный реквизит спектаклей изготовлены самими студентами и преподавателями», - добавили в колледже.