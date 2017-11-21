Псковская область попала в ТОП-10 отстающих регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

10:50, 20 ноября 2017, ПАИ

Псковская область попала в ТОП-10 отстающих регионов по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Рейтинг составили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в результате анализа того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации проекта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ, в число отстающих также вошли Республика Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Кировская области, Республика Ингушетия, Пензенская, Ивановская области и Республика Башкортостан.

В ТОП-10 лучших оказались Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край. Орловская, Свердловская и Архангельская области.

«При составлении рейтинга мы учитывали, что в 2017 году были два этапа подключения регионов к реализации программы по благоустройству. В первый вошли 72 региона, а остальные участники приоритетного проекта вошли чуть позже. Кроме того, мы учитывали объем работы муниципалитетов с гражданами», – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта Павел Жбанов на пресс-конференции, на которой были подведены промежуточные итоги работы за 10 месяцев.

Он отметил, что в отстающих субъектах тоже положительные практики благоустройства. «Но по тому показателю, который мы анализировали, им пока есть над чем работать», – подчеркнул Павел Жбанов.

Эксперты заявили, что при содействии активистов ОНФ проводится благоустройство более 2,3 тыс. дворов и 438 общественных территорий по всей стране. «Активисты ОНФ в ходе своей работы собрали все экспертные рекомендации и лучшие практики по благоустройству территории в методические пособия. Серия методичек выпущена тиражом более 10 тыс. экземпляров», – отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Представители Народного фронта подчеркнули, что координаторы и активисты Центра ОНФ уже входят в состав 83 межведомственных комиссий и более тысячи муниципальных общественных комиссий. Эксперты рассказали, что провели около 16 тыс. мероприятий в регионах, из них 7 тыс. встреч – во дворах. Начиная с февраля, участие в благоустройстве дворов и общественных территорий в рамках работы приоритетного проекта приняли более 140 тыс. граждан по всей стране. В итоге наблюдается увеличение количества заявок, попавших в программу благоустройства: 13% из них поступили от граждан, которые активно принимали участие в работе Центра ОНФ.

«Нашей главной задачей было услышать жителей и организовать правильную, грамотную работу по формированию программы благоустройства комфортной городской среды. В первую очередь активисты грамотно доносили информацию до граждан, рассказывали им о том, как именно возможно их участие в благоустройстве дворовых и общественных территорий», – сказала Светлана Калинина.

Как рассказали участники мероприятия, реализация приоритетного проекта не обходится и без негативных моментов. Одна из основных проблем – слабый уровень информирования жителей о возможности принять участие в программах по формированию комфортной городской среды. Зачастую также муниципалитеты в нарушение требований федерального проекта устанавливают излишне ограничивающие требования для включения в программу.

В свою очередь координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко отметила, что важно не просто вести работу по благоустройству дворов, улиц и скверов, а делать это исходя из пожеланий граждан

Павел Жбанов также рассказал о планах работы Центра по мониторингу благоустройства городской среды ОНФ на 2018 год: «В рамках реализации проекта планируется проводить контроль учета мнения граждан, совершенствовать механизм взаимодействия органов власти с общественностью и формировать команды, которые будут курировать реализацию проекта на местах».