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Общество

Палаточный лагерь

Наследники дореволюционных лоточников, а также постперестроечных палаток и киосков эпохи дикого капитализма живы до сих пор. Они существуют на улицах Пскова отдельным гордым лагерем и пользуются популярностью у горожан.

Торговые павильоны, ларьки, киоски принято считать непарадной частью города с которой все мирятся, потому что это удобно. И в самом деле удобно. На бегу можно купить булочку, мороженое, журнал, канцелярию или ещё какую-нибудь мелочь.

При этом часто на павильоны без слёз не взглянешь. Ведь, как правило, это однообразные, уродливые коробчонки, обшитые металлическим профлистом, лишённые всякой эстетики. Однако в последнее время ситуация в Пскове стала меняться к лучшему. В Детском парке работают приятные деревянные «избушки» по продаже шариков и прочей мишуры. Обновились киоски Роспечати, на пешеходной части улицы Пушкина появилась пара деревянных ларьков. Летом там даже что-то продавалось. Сейчас павильоны закрыты, а жаль. Самое время продавать там горячий кофе, чай и, например, безалкогольный глинтвейн. Псковские погоды располагают. С территории у Псковского кремля, наконец, исчезли стыдные полосатые палатки с сувенирами. Взамен появились стационарные деревянные домики.

  • Киоск по продаже прессы на улице Коммунальной
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск на улице Пушкина
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск по продаже мороженого и сладостей на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск на улице Свердлова
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоски-"избушки" в Детском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Передвижной киоск по продаже пиццы в Детском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Сувенирные киоски у стен Псковского кремля
    Фото: Максим Пушкин

Удачно вписались в «интерьер» стеклянные павильоны на площади Ленина. Они не бросаются в глаза и не вызывают ощущения приткнувшегося у обочины цыганского табора. Аккуратно, чисто, современно.

Есть и антипримеры в виде бесконечных пластиково-металлических ангаров с защитными ролетами на Четырёх углах. Здесь можно купить всё: от тараканьих мелков и кошачьего корма до одежды «прощай, молодость». У некоторых остановок ещё живы пережитки из 1990-х годов, которые торгуют табаком и «дошираками». Конечно, это удобно, но почему же так некрасиво? Почему мы до сих пор живём понятиями 20-летней давности и никак не хотим брать лучшее у наших соседей? Говорят, что глупо сравнивать Псков с Москвой или Ригой. Вовсе нет! Ориентироваться всегда следует на лучшие образцы, зачем равняться на такой же областной центр с таким же загаженными остановками и нелепыми киосками? А вот, мол, у них-то ещё хуже! И сейчас, конечно, время для любимой песни про деньги. Думается, можно организовать работу так, что с минимальными расходами получится оптимальный результат. Возможно, стоит напрячь арендаторов-владельцев киосков, чтобы в обмен на определённые привилегии они, наконец, привели в порядок свой микробизнес.

  • Киоски на Рижском проспекте (Четыре угла)
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоски на Рижском проспекте (Четыре угла)
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск на улице Максима Горького
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоск у городской поликлиники на улице Коммунальной
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоски при автобусной остановке на Рижском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Киоски при автобусной остановке на Рижском проспекте
    Фото: Максим Пушкин

Вот, например, торговля цветами в Пскове уродует город, а должна украшать. Практически все цветочные киоски выглядят как трэш-шапито, перетянутое аляповатыми виниловыми баннерами: «Скидки! Роза за рубль!»

Так, например, выглядит торговля цветами в Таллине. Удобно, красиво.

Каким должен быть правильный торговый павильон? Во-первых, лучше, чтобы это был именно павильон. В нашем климате киоски уместны разве что для торговли журналами. Правильный киоск обязательно должен иметь навес от дождя и подставку для сумок. Размер и расположение окна должны быть такими, чтобы для общения с продавцом человеку не нужно было сгибаться в три погибели. Ещё один залог успеха — минимум пластика, отсутствие «вырви глаз» цветов. Лучший вариант — это природные цвета и материалы. Одну из попыток приблизиться к идеалу можно наблюдать на остановке «Улица Максима Горького».

Обратите внимание, что за границей и в столице киоски и торговые павильоны выполнены в спокойных зелёных и коричневых тонах, не обезображены виниловой рекламой, зато снабжены широкими, удобными витринами. Например, вся Прибалтика «захвачена» киосками норвежской сети Narvesen. В таких павильонах можно не только купить журнал, городскую карту, билеты на общественный транспорт, но и выпить кофе с пончиком. Всё для людей.

  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Вильнюс (Литва)
    Фото: ПАИ
  • Вильнюс (Литва)
    Фото: ПАИ
  • Бремен (Германия)
    Фото: ПАИ
  • Варшава (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Варшава (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Москва (Россия)
    Фото: ПАИ
  • Нью-Йорк (США)
    Фото: ПАИ
  • Париж (Франция)
    Фото: ПАИ

Далеко ходить не надо и тратить бюджетные миллион, заказывая проекты у творческих мастерских и архитектурных бюро, тоже не стоит. Достаточно провести конкурс среди студентов профильных факультетов, наградить ребят, лучшие работы опубликовать на городском сайте, а эскизы направить в «Псковгражданпроект», чтобы специалисты проверили их на соответствие нормам и стандартам. Победителя конкурса следует пригласить на проработку эскиза, чтобы авторская идея не была искажена. Сплошные плюсы! Для «Псковгражданпроекта» - перспективные кадры, для города - новые киоски, для студентов - практика и пункт в портфолио.

Ольга Машкарина
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