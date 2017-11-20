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Общество

В 5 млн рублей обойдётся доставка педиатров в отдалённые районы Пскова

В 5 млн 280 тысяч рублей обойдётся областному бюджету доставка педиатров Псковской детской городской поликлиники в отдалённые районы Пскова в 2018 году. Соответствующий контракт размещён Госкомитетом Псковской области по здравоохранению и фармации на сайте госзакупок.

Экипажи специальных автомобилей займутся доставкой участковых врачей-педиатров на вызов к больным пациентам, на патронажные посещения, выполнения врачебных назначений к детям, прикрепленным к ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника».

Доставка медицинского персонала автотранспортом будет осуществляться в отдаленные районы города: Овсище, Кресты, Череха, Лопатино, Псковкирпич, Любятово, включая частный сектор. Также будут совершаться поездки представителей поликлиники по служебным вопросам по территории Пскова и перевозка медикаментов, материалов, оборудования (малогабаритное), малогабаритных медицинских грузов по территории города.

Ежедневная потребность в количестве автомобилей определяется на основании заявки, речь идет о не менее чем семи единицах транспорта.

«Количество машин и время их работы зависит от уровня заболеваемости детского населения, прикрепленного для обслуживания к учреждению. В случае возникновения эпидемии гриппа, количество машин может быть увеличено по письменному заявлению заказчика, при этом общее количество автомобилей в день будет составлять до девяти единиц», - уточняется в техническом задании.

Аукцион назначен на 11 декабря.

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