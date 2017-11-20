Три псковича претендуют на победу в конкурсе «Земля – наш Дом»

13:49, 20 ноября 2017, ПАИ

Стартовало голосование за участников заключительного этапа творческого конкурса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей», инициатором которого выступил федеральный проект «Единой России» «Детские сады - детям».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России», в общественный совет партпроекта направлены три работы юных псковичей. Рисунки размещены на странице группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать за понравившиеся детские произведения можно до 30 ноября.

Победителями станут участники, получившие наибольшее количество отметок «Мне нравится» под фотографией. Они будут определены до 15 декабря, награждены дипломами и подарками. Всего устанавливаются 10 призовых мест.

Напомним, в начале года партпроект «Детские сады - детям» разработал план просветительских мероприятий для воспитанников ДОУ, который состоял из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Детям дошкольного возраста объяснялось, что такое мусор и отходы и в чем разница, как сохранить природу и сделать мир краше.

Финальным мероприятием стал конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей». Он организован для привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры воспитанников детских садов и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках Года экологии в РФ.

Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана на период с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования.