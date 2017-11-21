Фальшивые 50 евро изъяла полиция в одном из магазинов Печор

11:46, 20 ноября 2017, ПАИ

В Печорах полиция изъяла 50 евро с признаками подделки. Фальшивка была обнаружена 17 ноября в одном из магазинов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В тот же день в Пскове стражи порядка изъяли фальшивую пятитысячную купюру. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.