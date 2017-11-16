0
13:32
Ах, как хочется вернуться
12:11
Дмитрий Goblin Пучков: Если ведешь себя как животное, сидишь в «живом уголке», то там тебе и место!
16:37
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
09:48
Режиссер Евгения Львова: Не может быть спектакля только для детей
18:20
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
17:13
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
Еще новости
Культура

Выставка «Назад в будущее» откроется в Пскове 24 ноября

24 ноября в Пскове в выставочном зале регионального отделения Союза художников России состоится открытие выставки работ «Назад в будущее», посвященное 20-летию художественного отделения Детской школы искусств. Авторы работ - ученики, выпускники и преподаватели ДШИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В экспозиции будут представлены более 200 творческих работ, выполненных в разных техниках живописи и графики. Кроме того, в рамках выставки пройдет ряд творческих мероприятий - концерты, мастер-классы, интерактивные программы.

«Мы посвятили выставку всеобъемлющему развитию художественного отделения. Настоящее и прошлое можно почувствовать уже сегодня, а будущее - это мечта, порыв. Наше «Будущее» - реально. Можно погрузиться в этот мир, заглянуть за горизонт и ощутить неразрывную связь времён», - отметили организаторы выставки.

Добавим, выставка продлится до 19 декабря, вход свободный. Телефон для справок: 8(8112) 68-20-85

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
16 ноября 2017
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации 1
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
14 ноября 2017
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО) 9
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
14 ноября 2017
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00
14 ноября 2017
Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00 13
Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии
13 ноября 2017
Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии 22
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
10 ноября 2017
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
Зачем нам кузнец: ПАИ-live с Евгением Вагиным
07 ноября 2017
Зачем нам кузнец: ПАИ-live с Евгением Вагиным 1

Идет загрузка...