Выставка «Назад в будущее» откроется в Пскове 24 ноября

14:08, 20 ноября 2017, ПАИ

24 ноября в Пскове в выставочном зале регионального отделения Союза художников России состоится открытие выставки работ «Назад в будущее», посвященное 20-летию художественного отделения Детской школы искусств. Авторы работ - ученики, выпускники и преподаватели ДШИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В экспозиции будут представлены более 200 творческих работ, выполненных в разных техниках живописи и графики. Кроме того, в рамках выставки пройдет ряд творческих мероприятий - концерты, мастер-классы, интерактивные программы.

«Мы посвятили выставку всеобъемлющему развитию художественного отделения. Настоящее и прошлое можно почувствовать уже сегодня, а будущее - это мечта, порыв. Наше «Будущее» - реально. Можно погрузиться в этот мир, заглянуть за горизонт и ощутить неразрывную связь времён», - отметили организаторы выставки.

Добавим, выставка продлится до 19 декабря, вход свободный. Телефон для справок: 8(8112) 68-20-85