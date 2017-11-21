Великолучанин и жительница Струг Красных стали жертвами мошенников

11:57, 20 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках и Стругах Красных мошенники сняли деньги с карт двух местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Великих Луках у молодого человека с банковской карты произошло несанкционированное списание восьми тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимой по данному факту проверки.

В Стругах Красных неустановленное лицо под видом сотрудника одного из банков перевело с карты местной жительницы более восьми тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.