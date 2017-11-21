Хоккеисты команды «Сталь» построили псковскому приюту для собак новые будки

12:51, 20 ноября 2017, ПАИ

18 ноября пункт передержки автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Пскова посетили хоккеисты клуба «Сталь» во главе с капитаном команды Евгением Андриановым. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», спортсмены откликнулись на просьбу о помощи – в приюте для животных остро стоял вопрос строительства будок для подопечных.

В подарок хоккеисты привезли макароны и сухари для собак. Благодаря помощи спортсменов удалось расчистить территорию от строительного мусора и изготовить утепленные вкладыши для новых будок. В процессе работы гости общались с питомцами пункта передержки.

«Физически тяжелой работы на территории пункта передержки очень много, а рабочих рук обычно на все не хватает. Эта помощь для нас приятна и очень своевременна. Без мужчин мы бы не осилили этот объем работы», - отметили в организации. АНЗО «Шанс» благодарит команду «Сталь», а также других гостей пункта передержки за оказанную помощь и приглашает псковичей присоединиться к субботникам, которые проходят в приюте каждую субботу с 12:00 до 17:00. Подробности о планах субботников и фотоотчеты в группе «Волонтёры «Шанса».

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Напомним, автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» Пскова осуществляет комплексный подход к решению проблемы безнадзорных животных. В настоящее время на территории пункта передержки содержатся более 140 собак, работает пункт льготной стерилизации.