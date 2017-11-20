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Общество

22 ноября в Пскове состоится проверка участков дорог, ремонт которых проводился с нарушениями

22 ноября в Пскове состоится проверка участков дорог, ремонт которых проводился с нарушением технологии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общественного движения «Убитые дороги».

Участниками проверки станут ООО «ДИЦ «Северо-Запад», общественное движение «Убитые Дороги», прокуратура Пскова, Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Планируется првоерить несколько участков дорог: улица Вокзальная от Октябрьского проспекта до улиц Льва Толстого, улица Индустриальная от путепровода до улицы Новаторов, Ольгинский мост.

Проверка начнется в 10:00 у дома № 50к4 на улице Вокзальной.

В рамках проверки эксперты из Санкт-Петербурга проведут отборы проб асфальта на этих участках и их последующие испытания в лаборатории.

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