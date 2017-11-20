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​Работник одного из великолукских магазинов повторно попался на продаже спиртного несовершеннолетним

17 ноября около 16:00 в Великих Луках в магазине по улице Ставского продавец реализовал пиво 15-летней девушке. По данному факту проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено также, что этот 24-летний  работник магазина ранее уже привлекался к административной ответственности за реализацию алкоголя  несовершеннолетним.

УМВД России по Псковской области напоминает, что действующее федеральное законодательство, а именно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Данным законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении  покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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