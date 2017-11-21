Очередная партия вакцины от полиомиелита поступит в Псковскую область в декабре

12:32, 20 ноября 2017, ПАИ

Поставка препарата, содержащего инактивированную вакцину полиомиелита, в Псковскую область ожидается в декабре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

«В настоящее время Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает меры для поставок вакцины в регионы. Возможно, к концу года решение ситуации будет найдено», — пояснили в госкомитете.

Инактивированная вакцина полиомиелита закупается за счет федеральных средств в рамках национального календаря профилактических прививок и распределяется в детские поликлиники регионов. У детей, которых необходимо дважды привить от опасного заболевания в первый год жизни, персональный календарь прививок сдвигается на более поздний срок.