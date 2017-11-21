0
09:39
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Очередная партия вакцины от полиомиелита поступит в Псковскую область в декабре

Поставка препарата, содержащего инактивированную вакцину полиомиелита, в Псковскую область ожидается в декабре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации. 

«В настоящее время Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает меры для поставок вакцины в регионы. Возможно, к концу года решение ситуации будет найдено», — пояснили в госкомитете.

Инактивированная вакцина полиомиелита закупается за счет федеральных средств в рамках национального календаря профилактических прививок и распределяется в детские поликлиники регионов. У детей, которых необходимо дважды привить от опасного заболевания в первый год жизни, персональный календарь прививок сдвигается на более поздний срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
21 ноября 2017
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 1
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание» 1
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 3
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии 1

Идет загрузка...