0
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
17:14
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
16:02
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Еще новости
Общество

Псковские водители получат наклейки «Шипы» от «Убитых Дорог» и ГИБДД

23 ноября активисты «Убитых Дорог» совместно с представителями ГИБДД проведут в Пскове акцию по раздаче водителям знаков «Шипы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в движении. 

Напомним, за отсутствие знака «Шипы» на заднем стекле автомобиля с шипованной резиной грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Денежное наказание за отсутствие наклейки введено весной этого года.

«Еще не все владельцы автомобилей с шипованной резиной разместили стикер с буквой «Ш» на заднем стекле автомобиля. Между тем, требования вступили в силу, и процесс оформления водителей идёт полным ходом», - отметили активисты «Убитых дорог». При этом инспектор ГИБДД теоретически вправе запретить эксплуатацию автомобиля до устранения «неисправности», то есть наклейки необходимого знака. 

Акция состоится 23 ноября в 16:00 возле МРЭО ГИБДД по Псковской области (улица Труда, 75) и в 16:30 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2017
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя
20 ноября 2017
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя 2

Идет загрузка...