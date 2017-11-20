Псковские водители получат наклейки «Шипы» от «Убитых Дорог» и ГИБДД

14:29, 20 ноября 2017, ПАИ

23 ноября активисты «Убитых Дорог» совместно с представителями ГИБДД проведут в Пскове акцию по раздаче водителям знаков «Шипы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в движении.

Напомним, за отсутствие знака «Шипы» на заднем стекле автомобиля с шипованной резиной грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Денежное наказание за отсутствие наклейки введено весной этого года.

«Еще не все владельцы автомобилей с шипованной резиной разместили стикер с буквой «Ш» на заднем стекле автомобиля. Между тем, требования вступили в силу, и процесс оформления водителей идёт полным ходом», - отметили активисты «Убитых дорог». При этом инспектор ГИБДД теоретически вправе запретить эксплуатацию автомобиля до устранения «неисправности», то есть наклейки необходимого знака.

Акция состоится 23 ноября в 16:00 возле МРЭО ГИБДД по Псковской области (улица Труда, 75) и в 16:30 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева.