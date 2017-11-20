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Экономика

Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России

Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России в третьем квартале 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным Минсельхоза России за январь-октябрь 2017 года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 3,03 млн тонн, что на 6,5% больше, чем годом ранее (в 2016 г. – 2,85 млн тонн). Основной прирост производства свиней обеспечили сельхозорганизации Псковской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Тверской областей.

Псковская область в течение двух лет занимает лидирующее место в свиноводческой отрасли РФ. Основной прирост свинины в живом весе в области обеспечивает ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

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