Музейные работники Пушкинского заповедника повышают квалификацию экскурсоводов

13:03, 20 ноября 2017, ПАИ

Традиционные ноябрьские занятия в рамках семинара по повышению квалификации музейных работников «Профессия — экскурсовод» начались в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В соответствии с предварительно объявленным планом занятий, участники семинара в конце минувшей недели побывали на экскурсии по Успенскому собору Святогорского монастыря, узнали о новых поступлениях в музейную научную библиотеку, прослушали в записи телевизионную лекцию Ю.М. Лотмана «Император Александр I» из цикла «Пушкин и его окружение».

В планах семинара на ближайшие выходные и далее — лекция «Образ «дворянского гнезда»: к вопросу о системе ценностей ганнибаловской вотчины в Петровском» (лектор — Любовь Козмина, хранитель музея-усадьбы «Петровское»), методические занятия по Дому-музею Осиповых и Вульфов в Тригорском, городищу Воронич и Георгиевской церкви (ведущие — Римма Бурченкова, хранитель музея-усадьбы «Тригорское» и Константин Бурченков, ведущий научный сотрудник мемориального музея-усадьбы) и по выставке «Возрождённое Пушкиногорье» (ведёт Андрей Васильев, начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника), многое другое.

Напомним, что в нынешнем ноябре музей отказался от традиционного осеннего «санитарного месяца», поэтому сотрудники заповедника участвуют в семинаре «Профессия — экскурсовод», совмещая занятия, направленные на профессиональное совершенствование, с работой по приёму туристов.