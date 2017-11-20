390 тысяч рублей забыла в такси псковичка

13:43, 20 ноября 2017, ПАИ

В Пскове полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15 ноября псковичка возвращалась на такси из кафе, когда выходила из автомобиля возле своего дома в районе Крестов, оставила в машине свои вещи. Таксист, заметив это, передал их пассажирке. Однако, принадлежащие женщине 390 тысяч рублей не вернул.

Потерпевшая, обнаружив пропажу денег, обратилась за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову сумели в кратчайшие сроки установить личность водителя автомобиля, подозреваемого в совершении данной кражи.

Им оказался 25-летний горожанин. Похищенные денежные средства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.