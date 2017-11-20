Популярная российская певица похвалила тембр голоса будущего машиниста из Опочки

17:39, 20 ноября 2017, ПАИ

Российская певица Полина Гагарина высоко оценила способности опочанина Кирилла Ефимова, который победил во Всероссийском конкурсе творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «МТС», которая выступала организатором конкурса, в октябре певец из Опочки получил свой приз - встретился с наставником проекта певицей Полиной Гагариной, которая поделилась с ним профессиональными секретами и дала рекомендации по дальнейшему творческому развитию.

«У тебя очень красивый, очень приятный тембр, и это, безусловно, надо развивать», - отметила Полина Гагарина.

Полина Гагарина лично выбрала работу Кирилла Ефимова среди сотен других музыкальных записей. Кирилл Ефимов отправлял на конкурс кавер на песню «Apologize» группы OneRepublic и на песню «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Именно вторая композиция получила «лайк» от известной певицы.

«В мае, когда опубликовали список победителей, я не мог поверить своим глазам. Когда ты узнаешь, что из многих тысяч записей выбрали твою, ты победил – это нереальные ощущения. Даже сейчас, уже после встречи с Полиной, я иногда ощущаю нереальность того, что произошло», - отметил певец из Опочки.

Как рассказал Кирилл Ефимов, музыкой он начал заниматься три года назад, в 9 классе. По его словам, он удивился, что сразу победил в конкурсе, где было множество записей ребят, которые занимаются вокалом с раннего детства. «Это все благодаря моей учительнице музыки Юлии Моргуновой, которая собирала нас с 9 класса и возила на разные конкурсы. Именно она меня натолкнула на мысль попробовать свои силы», - отметил он.

«Сейчас я учусь в лицее на машиниста электропоезда. Эту профессию я выбрал, так как с детства люблю поезда. Полина посоветовала мне завести канал на YouTube-канал и соединить два моих увлечения – поезда и пение», - добавил Кирилл Ефимов.

По словам организаторов, в этом сезоне юные таланты отправили на конкурс свыше 30 тысяч авторских работ, среди которых было отобрано 53 победителя. Дети и подростки со всей страны соревновались в 12 направлениях: вокал, инструменталистка, хореография, фоторепортаж и постановочное фото, кинематограф, художественное творчество, дизайн одежды и актерское мастерство.