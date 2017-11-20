0
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
17:14
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
16:02
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Еще новости
Общество

Популярная российская певица похвалила тембр голоса будущего машиниста из Опочки

Российская певица Полина Гагарина высоко оценила способности опочанина Кирилла Ефимова, который победил во Всероссийском конкурсе творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «МТС», которая выступала организатором конкурса, в октябре певец из Опочки получил свой приз - встретился с наставником проекта певицей Полиной Гагариной, которая поделилась с ним профессиональными секретами и дала рекомендации по дальнейшему творческому развитию.

«У тебя очень красивый, очень приятный тембр, и это, безусловно, надо развивать», - отметила Полина Гагарина.

Полина Гагарина лично выбрала работу Кирилла Ефимова среди сотен других музыкальных записей. Кирилл Ефимов отправлял на конкурс кавер на песню «Apologize» группы OneRepublic и на песню «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Именно вторая композиция получила «лайк» от известной певицы.

«В мае, когда опубликовали список победителей, я не мог поверить своим глазам. Когда ты узнаешь, что из многих тысяч записей выбрали твою, ты победил – это нереальные ощущения. Даже сейчас, уже после встречи с Полиной, я иногда ощущаю нереальность того, что произошло», - отметил певец из Опочки.

Как рассказал Кирилл Ефимов, музыкой он начал заниматься три года назад, в 9 классе. По его словам, он удивился, что сразу победил в конкурсе, где было множество записей ребят, которые занимаются вокалом с раннего детства. «Это все благодаря моей учительнице музыки Юлии Моргуновой, которая собирала нас с 9 класса и возила на разные конкурсы. Именно она меня натолкнула на мысль попробовать свои силы», - отметил он.

«Сейчас я учусь в лицее на машиниста электропоезда. Эту профессию я выбрал, так как с детства люблю поезда. Полина посоветовала мне завести канал на YouTube-канал и соединить два моих увлечения – поезда и пение», - добавил Кирилл Ефимов.

По словам организаторов, в этом сезоне юные таланты отправили на конкурс свыше 30 тысяч авторских работ, среди которых было отобрано 53 победителя. Дети и подростки со всей страны соревновались в 12 направлениях: вокал, инструменталистка, хореография, фоторепортаж и постановочное фото, кинематограф, художественное творчество, дизайн одежды и актерское мастерство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2017
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя
20 ноября 2017
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя 2

Идет загрузка...