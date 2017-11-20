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Общество

Нарушения правил безопасности выявила псковская прокуратура на станции Полковая

Псковская транспортная прокуратура выявила на железнодорожной станции Полковая нарушения законодательства в сфере транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Так, лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности, не прошло обязательную аттестацию; информация о требованиях данного законодательства не была размещена на объекте в наглядной и доступной форме, план обеспечения транспортной безопасности не утвержден.

В этой связи Псковский транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности); внесено представление.

По результатам рассмотрения дела ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются.

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