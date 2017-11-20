Обладатель Кубка Россия по пауэрлифтингу Тимур Федотов: Я знаю, как выигрывать без допинга

14:17, 20 ноября 2017, ПАИ

В начале ноября в Арзамасе состоялся Кубок России по пауэрлифтингу, победу на котором одержал псковский спортсмен, вице-президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области, мастер спорта Тимур Федотов. Федотов выиграл в классическом троеборье в категории до 105 кг. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал, почему не людит таскать тяжести и как побеждать без допинга.

- Классическое троеборье – это самый тяжелый вид соревнований в пауэрлифтинге. Тяжело ли далась победа?

- Бывало и тяжелее. Кубок России – это престижно, но главные мысли – о чемпионате России, где разыгрываются путевки на мир и Европу. А сейчас мы будем готовиться сборной командой области к выезду на чемпионат СЗФО. Псковских спортсменов там знают.

- Сколько же ты поднял на Кубке?

- Присел с 280 кг, пожал [выполнил жим лежа с весом – ПАИ] 200 кг, потянул 305 кг. Итоговый вес – 785 кг.

- Кем работаешь? Часто приходится таскать тяжести за остальными?

- Таскать что-то - лень. В обычной жизни копишь силы для тренировок. Ну а если без шуток, то работаю я мастером участка в строительстве. Заодно получают педагогическое образование. Я же преподаю в своей Школе пауэрлифтинга, куда могут приходить все, кто хочет заниматься совершенствованием себя.

- И кроме того ты являешься вице-президентом Федерации пауэрлифтинга, что у нас с областным пауэрлифтингом?

- Все хорошо, есть спортсмены, есть деньги на проведение своих соревнований и для выездов. Жаль только немного, что в Великих Луках многие хорошие спортсмены вместо того, чтобы заниматься аккредитованным в Минспорте видом, создают новые и новые федерации, поэтому основная движуха у нас в Пскове все-таки.

- А почему, собственно, не тяжелая атлетика, не гиревой спорт, а американский пауэрлифтинг?

- Вот так вышло, пришел в клуб «Ковчег» в школе на Алехина, научился, пару раз пробовал перейти в другой вид, но было поздно.

- Какие у тебя отношения с допингом?

- Нашему поколению некому было объяснить, подсказать, как растить себя и свои успехи без доступных на тот момент средств, насколько это плохо и неправильно. Но сейчас я знаю, как прогрессировать и выигрывать без допинга. И передаю эти знания. Но допинг по-прежнему особенно актуален для пауэрлифтинга в России. И Кубок в Арзамасе, который я выиграл тому пример. Никто не ожидал, но в последний день, как раз когда я выступал, приехали представители РУСАДА [Российское антидопинговое агентство - ПАИ] и сразу 9 спортсменов из 13 в моей категории испарились из зала. Выигрывать надо здоровым.

- В твоей школе есть и женщины, и девушки. Как они сюда попадают?

- В пауэрлифтинге есть какой-то процент женщин. Сюда кто-то тоже забредает. Нравится, наверное.

Беседовал Арслан БАЙРАМОВ