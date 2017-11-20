Начальник пустошкинской управляющей компании оштрафован за нарушение закона об энергосбережении

15:05, 20 ноября 2017, ПАИ

Начальник МП «Служба заказчика Пустошкинского района» оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об энергосбережении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в период 2016-2017 годов предприятие не разрабатывало и не доводило до собственников 77 многоквартирных домов предложения о мероприятиях по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых ресурсов и сроков окупаемости.