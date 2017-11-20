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В псковской колонии покончил с собой известный террорист

В колонии под Псковом покончил с собой 57-летний террорист Роберт Амерханов, который в 2013 году готовил теракт в Москве на 9 мая. Об этом сообщает новостной паблик Mash в соцсети Телеграм. Амерханов был приговорен 17 годам строгого режима. Как сообщает Mash, предсмертной записки террорист не оставил.

Роберт Амерханов. Фото: НТВ

Роберт Амерханов – единственный из группы боевиков, выживший в ходе боя между террористами и спецназом, произошедшим в 2013 году в подмосковном Орехово-Зуево. Согласно его показаниям, группа, членом которой он являлся, получила задание от главарей террористической организации «Исламская партия Туркестана» совершить серию терактов в Москве, а затем скрыться в Афганистане.

Отметим, деятельность «Исламской партии Туркестана» запрещена в России, США, Европе и в Средней Азии. 

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