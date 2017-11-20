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Общество

Иван Цецерский поддержал идею передачи учреждения профобразования Федерального дорожного агентства в собственность города

20 ноября руководитель учреждения дополнительного профобразования «Псковский центр профессиональной подготовки и повышение квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (ЦППК) Юрий Амосов обратился к главе Пскова Ивану Цецерскому с предложением принять учреждение вместе с имуществом в муниципальную собственность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Соответствующее письмо от Федерального дорожного агентства направлено в адрес руководителя муниципалитета. Во встрече приняла участие заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Иван Цецерский поддержал предложение Юрия Амосова и поручил юридической службе Псковской городской Думы проработать правовую сторону вопроса.

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