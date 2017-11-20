Мобильный почтовый офис начал свою работу на Лепешинского в Пскове

16:09, 20 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 20 ноября, в Пскове на улице Лепешинского рядом с библиотекой микрорайона начал свою работу передвижной почтовый мобильный офис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, около года назад в данном микрорайоне прекратило свою работу стационарное почтовое отделение, и жители близлежащих домов испытывали трудности с оплатой коммунальных услуг и получением пенсий.

Депутат по округу №2 Сергей Колосов провел рабочую встречу с директором УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андреем Марковым. «Было решено, что у самого оживленного места микрорайона - около библиотеки, в дни, когда население получает пенсии и заплаты, будет работать мобильный офис «Почты России». Накануне работы офиса в микрорайоне были расклеены объявления», - сказал Сергей Колосов.

В этом же офисе жители улицы Лепешинского смогут не только оплатить коммунальные услуги, но и отправить письма, получить пенсии.

«Мера эта временная. В настоящее время рассматривается вопрос об оборудовании в помещении библиотеки постоянного офиса почтовой связи. Кроме того, мы получили мобильные платежно-кассовые терминалы, с которыми почтальоны смогут принимать любые платежи у граждан на дому», - рассказал Андрей Марков.

Жители микрорайона положительно оценили работу мобильного офиса по приему платежей. С самого начала его работы у окошка образовалась очередь. Офис будет работать у районной библиотеки до конца недели.

В данном микрорайоне проживают около 2 тысяч псковичей, и поэтому открытие почтового мобильного офиса имеет социальное значение, отметили в пресс-службе муниципалитета.