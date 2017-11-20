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Общество

Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя

«Мы сегодня к проблеме алкоголя подходим суперхалатно. Если мы хотя бы 20-30% тех, кто сегодня потребляет алкоголь защитим, то уже будет какой-то результат», - заявил лидер движения «Трезвая Росси», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев на пленарном заседании Общественной палаты Псковской области и общественных слушания по вопросу запрета продажи алкоголя в Псковской области до 21 года. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, эта инициатива не является идеей одного человека. «50-70% всех преступлений в молодежной среде - это алкоголь и наркотики. Молодежь наша живет в эпоху притупленного инстинкта самосохранения. Медиками доказано, что до 21 года молодежь подвергается информационному насилованию. Инициатива «Закон 21» появилась 4 года назад, мы тогда сказали Минздраву: «Коллеги, мы потребляем столько алкоголя, что у нас народу столько нет». В течение 4 лет мы делали профессиональные исследования, нашу инициативу поддерживает около 72%, среди молодежи - 60%. «За» выступили 26 регионов России, еще шесть поддерживают ее при условии, что она будет сначала принята на федеральном уровне», - пояснил Султан Хамзаев. 

Он подчеркнул, что молодежь, которую можно считать «эхом 90-х годов», погибает. « Мы находимся на потолке роста потребления алкогольной продукции. Каждый рынок ищет пути роста, сейчас он нацелен именно на молодежь. Наше общество созрело для высказывания своих позиций и для конкретных мер. Хотелось бы, чтобы Псковская область стала первой, кто примет такой закон. Все это зависит, конечно, от нас», - добавил Султан Хамзаев.

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Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя
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Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя 2

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