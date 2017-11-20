0
13:04
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
14:14
26 лет исполнилось псковскому УФАС
13:04
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
16:05
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
15:39
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Еще новости
Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова пройдут 29 ноября

Глава Пскова Иван Цецерский назначил публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, согласно подписанному постановлению слушания пройдут 29 ноября в 18:00 в Городском культурном центре.

Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначен комитет по бюджету и финансовому контролю Псковской городской Думы. В постановлении установлен порядок учета предложений по проекту бюджета Пскова. Письменные предложения граждан и организаций, которые будут включены в проект итогового протокола, должны быть направлены в Псковскую городскую Думу до 28 ноября. Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, будут внесены в итоговый протокол.

Данное постановление вместе с проектом бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов опубликовано в газете «Псковские новости» 17 ноября и размещено на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
20 ноября 2017
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
26 лет исполнилось псковскому УФАС
18 ноября 2017
26 лет исполнилось псковскому УФАС
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
17 ноября 2017
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства 2
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
16 ноября 2017
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
16 ноября 2017
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга 3
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение

Идет загрузка...