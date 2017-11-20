Публичные слушания по проекту бюджета Пскова пройдут 29 ноября

15:36, 20 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский назначил публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, согласно подписанному постановлению слушания пройдут 29 ноября в 18:00 в Городском культурном центре.

Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначен комитет по бюджету и финансовому контролю Псковской городской Думы. В постановлении установлен порядок учета предложений по проекту бюджета Пскова. Письменные предложения граждан и организаций, которые будут включены в проект итогового протокола, должны быть направлены в Псковскую городскую Думу до 28 ноября. Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, будут внесены в итоговый протокол.

Данное постановление вместе с проектом бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов опубликовано в газете «Псковские новости» 17 ноября и размещено на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».