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Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»

Организаторы митинга «За честные выборы» в Пскове 20 ноября - представители партии «Справедливая Россия» - не предоставили права выступить председателю Избирательной комиссии Псковской области Николаю Цветкову, который присутствовал на мероприятии.

Как рассказал глава избиркома Псковскому агентству информации, на митинге представитель пресс-службы «Справедливой России» уточнила, намерен ли он выступить. «Я ответил: «Слово дадите - выступлю»,  но в итоге слово мне предоставлено не было», - отметил Николай Цветков и добавил, что речь у него «была подготовлена, продумана».

Он обратил внимание на то, что именно Избирательная комиссия Псковской области отвечает за проведение выборов в регионе. «Мы, как никто другой заинтересованы в проведении честных, легитимных выборов. Недавно были выборы главы Гдовского района, разве может кто-то бросить камень в избирательную систему региона, сказав, что они были не честными!» - заявил Николай Цветков.

«Несмотря на то, что возможности выступить не дали, считаю своё участие в митинге продуктивным. Мне удалось пообщаться с людьми, уяснить их гражданскую позицию, ответить на многочисленные вопросы», - заключил председатель Избирательной комиссии области. 

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