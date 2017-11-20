Еще 8 нетрезвых водителей-рецидивистов задержаны в Псковской области

16:57, 20 ноября 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Невеле, Локне и Новосокольниках дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 18 ноября в Пскове на улице Ленина автомобилем ВАЗ-2115 управлял нетрезвый 23-летний молодой человек. По Рижскому проспекту на мотоцикле ехал 40-летний горожанин, употребивший спиртное. Еще один 34-летний нетрезвый водитель на ВАЗ-21121 был остановлен на улице Яна Фабрициуса.

В этот же день в Великих Луках по улице Дьяконова на «Мазде» следовал нетрезвый 29-летний пскович. А ночью 18 ноября по проспекту Гагарина на «Рено» ехал 25-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле на площади Карла Маркса полицейские остановили 55-летнего местного жителя, ехавшего на мопеде в нетрезвом виде. Двое пьяных мотоциклистов были выявлены в Новосокольниках и Локне.

По данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.