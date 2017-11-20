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Общество

Замглавы псковского Управления образования: Молодежь должна понимать, что алкоголь - это путь в бездну

«Молодежь должна понимать, что алкоголь - это путь в бездну», - заявил заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пленарного заседания Общественной палаты Псковской области и общественных слушаний по обсуждению инициативы «Трезвая Россия» по подготовке Закона 21 (О продаже алкоголя в Псковской области по достижении 21 года).

Геннадий Барышнков поддержал инициативу и отметил, что это серьезная и актуальная тема. Он выразил обеспокоенность за молодежь. «Чем меньше молодой человек пьет - тем он будет здоровее, и потомство у него будет здоровее и прогрессивнее. Наше общество станет здоровее», - добавил он. По словам замначальника Управления образования, движение к таким идеям - хорошее, хотя и вызывает сегодня много вопросов, «но никто не говорит, что именно сегодня нужно принимать такой закон». «Об этом нужно говорить и дискуссировать, это обсуждение должно касаться каждого человека в обществе», - считает Геннадий Барышников.

Он заметил, что существует очень много нерешенных вопросов, в том числе, продажи алкоголя школьникам. «Не все сделано для того, чтобы закрыть все «дырки», через которые можно получить алкоголь и наркотики. Многие люди, которые теряют ориентиры в жизни, не понимают, куда двигаться, и это тоже тянет их к алкоголю», - подчеркнул спикер. По мнению Геннадия Барышникова, государство должно думать о развитии экономической базы, создании новых рабочих мест, условий с достойной зарплатой.

Он еще раз подчеркнул, что инициатива ввести запрет на продажу алкоголя до 21 года хорошая и правильная, но нужно помнить, что «мы не должны принимать решения и думать за других людей, жестко ограничивать их». «В этом плане самозапреты и самоограничения - это также важный фактор. Если я закон поддерживаю – значит, я так себя и веду», - заключил Геннадий Барышников. 

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