И. о. главврача псковского наркодиспансера о «Законе 21»: Мы должны молодёжи что-то предложить взамен

16:19, 20 ноября 2017, ПАИ

«Инициатива хорошая. Я поддерживаю мнение, что закон правильный и своевременный», - прокомментировал и.о. главврача Наркологического диспансера Псковской области Юрий Косолапов идею запрета продажи алкоголя молодым людям до 21 года. Об этом с пленарного заседания Общественной палаты региона 20 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Юрий Косолапов отметил, что принимая закон о продаже алкоголя с 21 года, нужно предложить молодым людям альтернативу. «Нужно молодежь увести куда-то, а сейчас мы пока не готовы к этому. От внешней среды, конечно, многое зависит. Если ребенок видит, что его родители употребляют, то он, скорее всего, станет таким же, так как вырос в такой среде», - подытожил он.