0
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
17:14
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
16:02
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Еще новости
Общество

И. о. главврача псковского наркодиспансера о «Законе 21»: Мы должны молодёжи что-то предложить взамен

«Инициатива хорошая. Я поддерживаю мнение, что закон правильный и своевременный», - прокомментировал  и.о. главврача Наркологического диспансера Псковской области Юрий Косолапов идею запрета продажи алкоголя молодым людям до 21 года. Об этом с пленарного заседания Общественной палаты региона 20 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Юрий Косолапов отметил, что принимая закон о продаже алкоголя с 21 года, нужно предложить молодым людям альтернативу. «Нужно молодежь увести куда-то, а сейчас мы пока не готовы к этому. От внешней среды, конечно, многое зависит. Если ребенок видит, что его родители употребляют, то он, скорее всего, станет таким же, так как вырос в такой среде», - подытожил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2017
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя
20 ноября 2017
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя 2

Идет загрузка...