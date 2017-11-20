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Общество

Увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства планируется в Псковской области

Проект закона о внесении изменений в статью 2.5 областного Закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» находится на рассмотрении в региональном парламенте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий городов и других населённых пунктов, расположенных в регионе. Размер административных штрафов предлагается существенно увеличить, но отсрочить вступление в действие новых норм – ужесточение ответственности за ненадлежащие содержание объектов для их собственников, владельцев или арендаторов наступит с 1 января 2021 года.

Начиная с этого периода, размер максимального штрафа для граждан может составить 4 тысячи рублей, для должностных лиц – 10 тысяч, а для юридических лиц, попавших в список злостных нарушителей –  100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения в региональное законодательство разработаны во исполнение условий, на которых федерация предоставляет регионам субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

В текущем году Псковская область является получателем таких субсидий в объёме 130 миллионов рублей.

Документ направлен на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению и комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. В полном составе депутатский корпус обсудит законопроект на ближайшей сессии.

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