Спилить ёлку и настроить глюкометр попросили жители Плюсского района спикера облсобрания

17:25, 20 ноября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов провёл приём граждан в Плюссе и деревне Ляды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. Жители района, являющегося частью округа, по которому избран депутат, обратились за помощью в решении межведомственных вопросов, проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, состоянием жилищного фонда.

Ольга Пугатова, проживающая в посёлке Плюсса в Полевом переулке, пожаловалась на энергоснабжающую организацию, которая уже год не может спилить дерево под линией электропередачи. «Ёлка от ветра качается, искрят провода, - рассказала посетительница приёмной. – Ещё год назад, в октябре, написала заявление. Через месяц приехали – меня не было дома – спилили нижние ветки, и всё. Год прошёл! И никакой реакции, боюсь пожара».

Александр Котов на месте связался с руководством энергоснабжающей организации и обратил внимание на проблему жительницы посёлка. В ближайшее время бригада будет направлена в Полевой переулок.

Рената Трофимова и Вера Иванова приехали на приём из деревни Нежадово. Жители населённого пункта недовольны содержанием дороги, связывающей их с посёлком. «Два раза в месяц ездит грейдер. Но идёт до Лышниц, и если не успел до конца рабочего дня, дальше до Нежадово не продолжает – разворачивается в Плюссу», - рассказала Рената Трофимова. При этом, по её словам, в межсезонье грунтовая дорога разбивается так, что расстояние в 16 километров легковые автомобили преодолевают едва ли не час – «едешь, и голова отваливается». Накануне, по словам посетительниц приёмной, школьный автобус ехал 67 минут.

Александр Котов также связался с организацией, выполняющей работы по содержанию региональной дороги. Как выяснилось, участок Плюсса – Нежадово – Кондратово – Стаи подрядчик проходит в четыре приёма, и, чтобы разровнять образовавшиеся после первого прохода земляные отвалы, вынужден разворачиваться и проходить повторно.

В то же время депутат обратил внимание руководителя дорожной организации на качество выполнения работ и предупредил, что в случае, если при грейдировании будут пропущены участки, в конфликт вмешается прокуратура.

«Мы не отстанем и будем жаловаться», - согласились в продолжение разговора жительницы Нежадово и добавили, что содержание дороги включает также оконавливание и расчистку обочины, за чем они тоже намерены следить. Александр Котов в свою очередь пообещал приложить возможные усилия, чтобы разбитые участки были приведены в нормативное состояние.

Евгения Корнилова рассказала, что живёт в доме, который в 2006 году комиссия признала пригодным для капитального ремонта. Работы с тех пор так и не производились, а здание ещё больше обветшало, в квартире провисли потолки. Сейчас пенсионерка не знает, что лучше: надеяться на переселение из аварийного жилья или приватизировать недвижимость.

Александр Котов пояснил ситуацию: дом может быть признан аварийным по состоянию фундамента и стен, но в настоящее время действует акт комиссии от 2006 года. Оспорить его можно только через суд. В случае приватизации жилья расходы по ремонту лягут на собственника.

Таисия Радковская, страдающая сахарным диабетом второго типа, пожаловалась на неисправность бесплатного глюкометра и попросила о помощи по настройке прибора. Кроме того, женщина рассказала о сложностях с получением бесплатных тест-полосок. «На приём к врачу в областную поликлинику я могу записаться только за полтора месяца, а бесплатные тест-полоски выдают сейчас», - уточнила Таисия Радковская. Упаковка из 50 штук стоит 1250 рублей, а за день порой уходит по пять-шесть полосок. Александр Котов пообещал найти возможность помочь.

На приём к депутату в посёлке Плюсса пришли руководители бюджетных учреждений. Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» Вера Тихонова сообщила, что в минувшем сезоне удалось отремонтировать текущую кровлю. Договаривался о проведении работ глава администрации Анатолий Соловьёв, оплата до сих пор не произведена. Кроме того, руководитель обратила внимание, что аналогичная сумма – порядка шестисот тысяч рублей – необходима на ремонт кровли детского сада в Лядах.

Директор Должицкой общеобразовательной школы Тамара Потёмкина пригласила председателя Собрания на празднование 110-летия учебного заведения. «Неужели и проблем у вас нет?» - поинтересовался Александр Котов. Как оказалось, школу огораживает забор, давно требующий замены.

В селе Ляды Александра Котова встретили благодарностями – недавно в отдалённом населённом пункте началось строительство пожарного поста. О его необходимости жители просили депутата с 2013 года. «Мы сгораем, пока до нас едут пожарные», - пожаловалась тогда пенсионерка Галина Осипьян и рассказала, что 13 домов превратились в пепелище из-за отсутствия своего пожарного поста. «А сегодня я пришла с благодарностью. Спасибо вам за пожарку!» - поблагодарила жительница села.

Леонид Родионов, зашедший на приём следующим, также поблагодарил Александра Котова: «Спасибо не только от меня. Даже от всей нашей округи. Вы посодействовали, и пост строится!»

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком и при соблюдении запланированных темпов финансирования могут быть завершены к концу декабря. В настоящее время к пожарному посту подведена электроэнергия и вода. Подрядчик забетонировал площадку, установил металлическую конструкцию будущего здания, готовится выполнить съезды.

В перспективе пожарный пост не только сможет уберечь село от огня, но и станет местом трудоустройства для пятнадцати жителей села Ляды и ближайших населённых пунктов. Как рассказал Александру Котову глава волости Алексей Хулкко, будущие пожарные уже проходят тестирование.

Ещё одну благодарность председателю Собрания выразили супруги Алексеевы. «Городские, конечно, возмущаются по этому поводу, но мы считаем, что очень правильно вы уравняли ветеранов. Мы же тоже люди! Чем в деревне старушки хуже?» - прокомментировал увеличение выплаты ветеранам труда, проживающим в сельской местности, Юрий Алексеев. При этом пенсионер пожаловался, что деньги часто поступают с задержкой, но после депутатского приёма, как правило, возвращаются в график.

Ещё одна жалоба жителей села Ляды была связана с работой офиса врача общей практики. Когда медучреждение открывалось, в его комплектацию входило стоматологическое оборудование. Постоянного врача не было, но не так давно в соседней деревне поселилась стоматолог, выразившая готовность работать в офисе. По словам заявителей, её согласие совпало с «исчезновением» оборудования – по решению главного врача межрайонной больницы кресло и технику вывезли в Плюссу. Александр Котов пообещал разобраться и вернуть стоматологический кабинет жителям села Ляды при условии постоянного трудоустройства специалиста.