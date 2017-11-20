Около 70 посетителей «Ленты» пожелали узнать о долгах во время акции судебных приставов

17:34, 20 ноября 2017, ПАИ

В пункт «Мобильный пристав», который был открыт в гипермаркете «Лента» во время акции «Узнай о своих долгах» обратились около 70 жителей Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Дежурство в гипермаркете «Лента» вели три судебных пристава-исполнителя. Граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» за консультацией по возникшим вопросам. Вопросы, которые они задавали судебным приставам-исполнителям, касались ареста банковских карт и списания с них денежных средств, режима работы службы судебных приставов, а также работы электронных сервисов ФССП России.

Двое из посетителей, узнав о задолженности на сумму в 5 тыс. 300 рублей, оплатили её на месте. Мама одного должника оплатила за сына 4 тыс. рублей, что покроет 8 его штрафов ГИБДД. Ещё троим жителям Пскова вручены требования о явке к судебным приставам.

Подобные акции судебных приставов пройдут и в других торговых комплексах города. Их цель – помочь людям, которые из-за нехватки времени не могут придти на приём в службу судебных приставов для оплаты своих долгов по штрафам ГИБДД, налоговым, кредитным обязательствам и другим задолженностям.