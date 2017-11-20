Встречи с предпринимателями прошли в Острове и Стругах Красных

17:35, 20 ноября 2017, ПАИ

В Острове и Стругах Красных прошли встречи с предпринимательским сообществом с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также прокуратуры и общественных объединений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, встречи организовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв.

Основными целями встреч мероприятий были контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в районах, обеспечение взаимодействия бизнесменов с органами власти, а также проведение подробного анализа проблем предпринимательства в регионе в целом и выработки системных консолидированных решений и предложений по их решению.

В ходе встреч каждый представитель уполномоченного органа осветил вопросы, касающиеся деятельности своего ведомства. Так, Управление ФССП России по Псковской области на встрече в Острове представляли начальник отдела организации исполнительного производства Управления Алексей Коровин и заместитель начальника ОСП Островского и Пыталовского районов Галина Жатова; в Стругах Красных - заместитель начальника ОСП Стругокрасненского и Плюсского районов — Александр Синицын. Представители Управления ФССП России по Псковской области рассказали об основных правах и возможностях сторон исполнительного производства при взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов, о той ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством за неисполнение требований исполнительных документов, а также о работе интернет-сервисов ФССП России. Сушателям также продемонстрировали работу сервисов «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и «Банк данных исполнительных производств».