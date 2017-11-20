0
14:51
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
18:43
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
17:13
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм
22:45
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
14:08
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
13:52
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
13:30
Двух полицейских убили в Невельском районе
Еще новости
Происшествия

Подозреваемых в четырёх кражах установили псковские полицейские

Сотрудники псковской полиции установили граждан, подозреваемых в совершении нескольких краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Дедовичах в период с 7 по 8 ноября с участка возле дома по Пружковскому переулку были похищены четыре колесных диска от автомобиля, два плуга и борона. Ущерб устанавливается. В этом преступлении подозреваются 60-летний и 43-летний безработные местные жители. Похищенное изъято.

В Великих Луках с 14 по 17 ноября из квартиры дома по улице Дьяконова, взломав замок двери, неизвестный украл водонагреватель, двенадцать метров медного кабеля, чугунные двери от печи. Ущерб составил 6500  рублей. В этой краже подозревается сосед потерпевшего - 42-летний безработный горожанин. В настоящее время ведется его розыск.

В период с 7 по 18 ноября из дома по Речному проезду в Великих Луках путём срыва запора входной двери была похищена алюминиевая посуда. По подозрению в совершении данной кражи задержан 41-летний безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Выяснилось, что похищенное он успел сдать в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность этого гражданина к совершению и других подобных  преступлений.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли также хищение мопеда и велосипеда, совершенное в апреле 2016 года из гаража в поселке Нагорный Великолукского района. Причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей. В этом преступлении подозревается ранее судимый 34-летний мужчина. Похищенное изъято.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В псковской колонии покончил с собой известный террорист
20 ноября 2017
В псковской колонии покончил с собой известный террорист 3
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
18 ноября 2017
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм
16 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм 4
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
15 ноября 2017
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
14 ноября 2017
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
14 ноября 2017
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
Двух полицейских убили в Невельском районе
14 ноября 2017
Двух полицейских убили в Невельском районе
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12 ноября 2017
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина

Идет загрузка...