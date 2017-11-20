Подозреваемых в четырёх кражах установили псковские полицейские

18:01, 20 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники псковской полиции установили граждан, подозреваемых в совершении нескольких краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Дедовичах в период с 7 по 8 ноября с участка возле дома по Пружковскому переулку были похищены четыре колесных диска от автомобиля, два плуга и борона. Ущерб устанавливается. В этом преступлении подозреваются 60-летний и 43-летний безработные местные жители. Похищенное изъято.

В Великих Луках с 14 по 17 ноября из квартиры дома по улице Дьяконова, взломав замок двери, неизвестный украл водонагреватель, двенадцать метров медного кабеля, чугунные двери от печи. Ущерб составил 6500 рублей. В этой краже подозревается сосед потерпевшего - 42-летний безработный горожанин. В настоящее время ведется его розыск.

В период с 7 по 18 ноября из дома по Речному проезду в Великих Луках путём срыва запора входной двери была похищена алюминиевая посуда. По подозрению в совершении данной кражи задержан 41-летний безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Выяснилось, что похищенное он успел сдать в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность этого гражданина к совершению и других подобных преступлений.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли также хищение мопеда и велосипеда, совершенное в апреле 2016 года из гаража в поселке Нагорный Великолукского района. Причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей. В этом преступлении подозревается ранее судимый 34-летний мужчина. Похищенное изъято.