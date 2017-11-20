В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»

17:49, 20 ноября 2017, ПАИ

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2017», являющегося региональным этапом конкурса «Мисс Россия», посетили салон красоты «SPA без дна». Как сообщил Псковскому агентству информации директор конкурса Николай Королев, девушки «погрузились в атмосферу «SPA без дна». «Они смогли расслабиться и отдохнуть после напряженного графика репетиций и тренировок», - отметил Николай Королев.



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев























































































































































Кроме того, по словам Николая Королева, участницы конкурса посетили бассейн, хаммам, финскую сауну, «душ впечатлений», а также встретились со специалистами СПА, которые рассказали, как сохранить молодость.

Врач-косметолог с 35-летнем стажем в области дерматовенерологии Елена Гонченко и косметолог-эстетист Татьяна Никифорова продемонстрировали основы ухода за юной кожей. Конкурсантки под руководством специалистов провели процедуру для лица на основе косметике Maria Galland, которая включает в себя демакияж, скрабирование, нанесение маски по типу кожи и увлажнение.