За езду в нетрезвом виде без прав великолучанин предстанет перед судом

18:02, 20 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках местный житель предстанет перед судом за езду без прав в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в октябре текущего года в Великих Луках у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили автомобиль «Фольксваген Пассат». За рулем иномарки находился 46-летний житель Куньинского района. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки было установлено, что ранее этот мужчина был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев и подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения.