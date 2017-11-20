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Общество

За езду в нетрезвом виде без прав великолучанин предстанет перед судом

В Великих Луках местный житель предстанет перед судом за езду без прав в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в октябре текущего года в Великих Луках у дома  по проспекту Гагарина стражи порядка остановили автомобиль «Фольксваген Пассат». За рулем иномарки  находился 46-летний житель Куньинского района. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки было установлено, что ранее этот мужчина был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев и подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения.

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