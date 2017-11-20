Программа по переселению псковичей из аварийного жилья на 2017 год завершена
Программа по переселению псковичей из аварийного жилья на 2017 год завершена. Об этом шла речь 20 ноября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, которое состоялось в Псковской городской Думе под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусаева доложила о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове. По её словам, программа переселения на этот год завершена в установленные сроки – до 1 сентября. В итоге расселены 2 тыс. 722,4 кв. м аварийного жилья, в которых проживали 89 семей (228 человек).
Расселение домов проведено в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества», в соответствии с которым муниципальному образованию переданы в собственность 98 квартир в домах-новостройках по улицам Венской, 3 (44 квартиры), Пражской, 8/12 (41 квартира), Труда, 60 (12 квартир), Юности, 15/130 (1 квартира).
Расселены 18 домов по улицам Боровой, 9а и 25; Черняховского, 12; Леона Поземского, 110а, 110б и 107а; Инструментальной, 1; Труда, 4; Советской набережной, 14; 1-й Полевой, 2; Советской, 96; Лужской, 15; Ленинградскому шоссе, 5; переулкам Чапаева, 9; Дачному, 1; улице Юбилейной, 28 и 30, улице Голикова, 3.
Управление городского хозяйства администрации Пскова заключило муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов. В настоящее время дом № 12 по улице Черняховского снесен. Семь домов в стадии сноса: Ленинградское шоссе, 5, Советская, 96, Поземского, 110б, Юбилейная, 28, Дачный переулок, 1, улица Боровая, 9а и 25. Как сказала Марина Мусаева, работы по сносу домов и благоустройству этих территорий будут продолжены в 2018 году.
Парламентарии приняли информацию к сведению.
Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 14.06.2017 № 2400 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды на территории города Пскова». Согласно проекту решения, в состав муниципальной комиссии дополнительно включаются несколько необходимых для работы комиссии специалистов, также от Псковской городской Думы – депутат Елена Полонская и депутат по округу.