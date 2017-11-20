Программа по переселению псковичей из аварийного жилья на 2017 год завершена

18:16, 20 ноября 2017, ПАИ

Программа по переселению псковичей из аварийного жилья на 2017 год завершена. Об этом шла речь 20 ноября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, которое состоялось в Псковской городской Думе под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусаева доложила о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове. По её словам, программа переселения на этот год завершена в установленные сроки – до 1 сентября. В итоге расселены 2 тыс. 722,4 кв. м аварийного жилья, в которых проживали 89 семей (228 человек).

Расселение домов проведено в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества», в соответствии с которым муниципальному образованию переданы в собственность 98 квартир в домах-новостройках по улицам Венской, 3 (44 квартиры), Пражской, 8/12 (41 квартира), Труда, 60 (12 квартир), Юности, 15/130 (1 квартира).

Расселены 18 домов по улицам Боровой, 9а и 25; Черняховского, 12; Леона Поземского, 110а, 110б и 107а; Инструментальной, 1; Труда, 4; Советской набережной, 14; 1-й Полевой, 2; Советской, 96; Лужской, 15; Ленинградскому шоссе, 5; переулкам Чапаева, 9; Дачному, 1; улице Юбилейной, 28 и 30, улице Голикова, 3.

Управление городского хозяйства администрации Пскова заключило муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов. В настоящее время дом № 12 по улице Черняховского снесен. Семь домов в стадии сноса: Ленинградское шоссе, 5, Советская, 96, Поземского, 110б, Юбилейная, 28, Дачный переулок, 1, улица Боровая, 9а и 25. Как сказала Марина Мусаева, работы по сносу домов и благоустройству этих территорий будут продолжены в 2018 году.

Парламентарии приняли информацию к сведению.

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 14.06.2017 № 2400 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды на территории города Пскова». Согласно проекту решения, в состав муниципальной комиссии дополнительно включаются несколько необходимых для работы комиссии специалистов, также от Псковской городской Думы – депутат Елена Полонская и депутат по округу.