На 76% выполнен ремонт дворов в Пскове

18:21, 20 ноября 2017, ПАИ

На сегодняшний день полный объём выполненных работ по ремонту дворов в Пскове составляет 76% от плана. Об этом заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова (УГХ) Алексей Захаров в ходе заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова сегодня, 20 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Алексей Захаров пояснил, что в апреле-мае были выполнены проектно-сметные работы, согласно которым ремонт заявленных в плане дворов составляет 108,5 млн. рублей. До конца года планируется завершить работы на сумму 20 млн. рублей, и, таким образом, запланированные 84 млн. рублей будут освоены полностью. 12 дворов планируется завершить в 2018 году. Кроме того, начальник УГХ сообщил, что со следующего года дворы будут ремонтироваться в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды МО «Город Псков».

Дмитрий Барабанов отметил, что подрядчик не приводит в порядок место работы, в том числе прилегающую зелёную зону. Также он указал на неравномерность проведения работ: в некоторых округах ремонт уже выполнен, а где-то ещё не начинался. Начальник УГХ согласился с правомерностью замечаний. В качестве объяснения он сообщил, что подрядчик в спешке переходит с одного объекта на другой, чтобы успеть с ремонтом, пока позволяют погодные условия. Дмитрий Барабанов предложил впредь не укрупнять лоты, поскольку один подрядчик не в состоянии справиться с таким объёмом работ.

Константин Болотин поинтересовался, каким образом в 2018 году будут отремонтированы упомянутые дворы, ведь документы в федеральную программу по включению этих территорий, не готовились в надежде, что все работы будут выполнены в этом году. Алексей Захаров пояснил, что контракт заключён на два года, и в следующем году ремонт будет продолжен.

Информация была принята к сведению с учётом замечаний депутатов. По выполнению плана установки детских игровых площадок начальник УГХ администрации Пскова отметил, что 14 июня на 85-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва было принято решение установить по одной детской площадке в каждом из 12 округов на общую сумму почти 3 млн. рублей. На сегодняшний день все работы выполнены, начинается проверка их качества.

Заместитель главы Пскова Елена Полонская подчеркнула, что жители жалуются, что перед установкой площадок не везде были убраны старые элементы. Также депутат сомневается в целесообразности такой высокой стоимости основания площадок, она составляет 40% от стоимости контракта. Константин Болотин предложил тщательно проверить качество всех 12 площадок и предъявить подрядчику претензии. Информацию приняли к сведению с учётом замечаний депутатов.

Напомним, что план ремонта дворов был принят 27 марта на 79-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва. Он составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн. рублей - по 7 млн. рублей на округ. По сравнению с 2016 годом сумма на ремонт дворов была увеличена вдвое.