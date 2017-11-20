Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии

17:41, 20 ноября 2017, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве между Госкомитетом Псковской области по здравоохранению и фармации, подведомственными учреждениями и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Петрова было подписано сегодня, 20 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель госкомитета Игорь Потапов.

«Они изменили свой статус и форму работы, и теперь все национальные медицинские центры будут оказывать субъектам методическую помощь по профилю деятельности соответствующего института», - пояснил Игорь Потапов. Так, центр им. Петрова будет сотрудничать с Псковской областью в сфере организации оказания медицинской помощи онкологическим больным.

«Для области это особенно актуально в связи с достаточно высокими показателями заболеваемости и тем, что необходимо нашему онкоцентру, который переехал в новое здание и имеет современные медицинские технологии, более эффективно их использовать для оказания помощи и выстраивания своевременной диагностики онкологических заболеваний», - подчеркнул председатель госкомитета по здравоохранению.

Также достигнута договорённость о проведении в Псковской области скрининговых исследований для выявления наиболее распространённых опухолей и обучения медперсонала онкоцентра.