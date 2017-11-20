Спиртное украл пскович из магазина на Рижском

18:18, 20 ноября 2017, ПАИ

В Пскове стражи порядка задержали местного жителя, похитившего спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из магазина спиртные напитки.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.