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Общество

Спиртное украл пскович из магазина на Рижском

В Пскове стражи порядка задержали местного жителя, похитившего спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из магазина спиртные напитки.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.

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