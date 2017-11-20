В общественный совет при спорткомитете Псковской области включили экс-нацболку и не взяли казачьего генерала

17:55, 20 ноября 2017, ПАИ

Обновлён общественный совет при Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту. Соответствующий приказ сегодня, 20 ноября, опубликован на официальном сайте комитета.

Членами спортивного общественного совета Псковской области стали председатель областной федерации киберспорта, заместитель председателя Совета по молодежной политике администрации Пскова Василий Демидов, председатель областной Федерации и по кудо Илья Кучеров, председатель областной Федерации мотоциклетного спорта, инструктор по спорту ДОСААФФ России Алексей Караваев, завкафедрой физической культуры ПсковГУ, руководитель рабочей группы проекта «Единой России» «Детский спорт» Алексей Никитин и экс-член Общественной палаты Псковской области Елена Демченкова.

Отметим, заявки на вхождение в состав общественного совета принимала Общественная палата Псковской области (ОППО). А Госкомитет по спорту своим приказом установил количественный состав совета – 5 человек – и формально утвердил рекомендованных Общественной палатой членов.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Госкомитета по спорту Иван Штылин, столь небольшое число было выбрано потому, что работа в общественном совете не оплачивается, а значит, «общественникам придется отвлекаться от своих дел и трудиться на энтузиазме».

«Общественный совет - это очень важный институт в принятии многих решений, которые могут быть связаны с интересами спортивных организаций. Я был приятно удивлен, что получился даже небольшой конкурс. Все его невольные участники - достойные люди, с которыми нам и дальше по пути, но мы должны придерживаться мнения Общественной палаты в персональном составе, поэтому персональный состав совета утвержден в соответствии с ее рекомендациями», - заявил Иван Штылин.

По словам секретаря Общественной палаты региона Валерия Павлова, всего были рассмотрены 12 заявок. Две из них были отклонены по формальному признаку: заявители являлись не только членами общественных организаций, но и сотрудниками подведомственных спорткомитету учреждений. Речь идет о руководителе Федерации велоспорта Псковской области, тренере из Великих Лук Юрии Карпенкове и спортсмене-колясочнике Эдуарде Огинском.

По признанию Валерия Павлова, положение об общественном совете «не очень-то проработано». По его мнению, «есть изъяны в процедуре выхода из состава, в конкретных функциях». Валерий Павлов также отметил, что единственным источником оповещения о создании совета было сообщение на официальном сайте палаты.

«Но те, кто не вошел в пятерку, могут ничего не подозревать о наших действиях. Мы постарались дать дорогу молодым, незадействованным в других общественных органах, ну и опытным людям, знающим спортивное хозяйство давно», - рассказал он.

В числе тех, кто не попал в состав совета, были председатель областной Федерации автоспорта Олег Мыслевич, председатель псковской Федерации тхэквандо Владимир Кочетов, руководитель Общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев, пенсионерка Людмила Нибейло и профсоюзный деятель Игорь Иванов.

Напомним, в прошлом составе совета состояли Олег Мыслевич, Елена Демченкова и Алексей Никитин, заслуженный мастер спорта Нина Черемисина и председатель областной Федерации спортивной борьбы Александр Гизбрехт. При этом совет не отметился какой-либо активной деятельностью в публичном пространстве.

Комментируя свое повторное участие в составе совета, Елена Демченкова пояснила: «Меня выдвинула в совет областная федерация пауэрлифтинга по моей же инициативе. Ожидания о работы совета у меня весьма реалистичные. Думаю, будет полезно для обеих сторон, если инициативу во взаимодействии совета и комитета будем проявлять не только мы, но и чиновники».