С жалобой на некачественную установку двери обратилась псковичка к главе города

18:27, 20 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 20 ноября, к главе города Пскова на приеме граждан обратилась псковичка с проблемой некачественно оказанной услуги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заявительница заключила договор-заказ на изготовление и установку металлической двери с организацией. В день установки и расчета за услуги были выявлены дефекты: сколы, трещины на полотне, наличники неплотно прилегали к стене. При обращении в магазин за актом выполненных работ менеджер сообщил, что никаких документов на услуги установки они не предоставляют и никакой ответственности за качество работы установщиков не несут. После этого гражданка обратилась в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей, но решение суда ее не удовлетворило.

Юридический отдел Псковской городской Думы дал гражданке правовую консультацию по дальнейшим действиям.

Кроме того, псковичка озвучила ряд вопросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг. Рассмотрев каждую из поднятых проблем, глава Пскова разъяснил заявительнице возможные пути решения возникших ситуаций и предоставил контакты необходимых специалистов.