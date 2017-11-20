День правовой помощи детям прошёл в Псковской области

18:24, 20 ноября 2017, ПАИ

20 ноября в Пскове прошел приём в рамках Дня правовой помощи детям – сиротам и оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». В нем принял участие координатор партпроекта «России важен каждый ребенок», первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя областного Собрания Виктор Антонов.

«Задача у нас сегодня одна. Может быть, в законодательном плане на местном уровне можно что-то решить, тут и юристы нам подскажут, и мы посмотрим, что нужно сделать», - сказал Антонов и напомнил о ранее принятом законе, призванном защитить детей-сирот от мошенников. «Были случаи, когда мошенники отбирали у таких детей квартиры, за копейки скупали. Пришлось принимать закон, и теперь жилье сначала отдается в спецнайм на 5 лет, пока ребенок войдет в колею, что называется, чтобы его не обманули, а потом квартира оформляется на него», - пояснил первый вице-спикер облсобрания и добавил, что за последние полтора года в регионе жильем были обеспечены около 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Начальник отдела опеки и попечительства госуправления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова отметила, что День правовой помощи детям, прежде всего, направлен на повышение правовой грамотности детей. «Те, кто обращаются, сразу получают и конкретную юридическую помощь, получают её бесплатно. Причем оказывается она с составлением исков, представлением интересов в судебном заседании, с оформлением жалоб», - подчеркнула она.

Сегодня на встречу со специалистами в юридической сфере, в частности, пришли две студентки-сироты. В вопросах, с которыми они обратились, разбирались представители прокуратуры региона, госуправления юстиции и Адвокатской палаты Псковской области.

В первом случае речь шла о солидарной ответственности по долгам за коммунальные услуги, наступившей по достижении совершеннолетия. При этом девушка рассказала, что была прописана в квартире родителей, лишенных родительских прав, но фактически там не проживала. Теперь ей приходится отстаивать свои права в суде, и в ходе приема было решено обеспечить псковичке бесплатное юридическое сопровождение.

Что касается второй ситуации, то сироте из Владивостока, переехавшей на постоянное место жительство в Псковскую область, жилищная комиссия отказывает в постановке на учет по обеспечению жильем. Выслушав девушку, специалисты рекомендовали обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру региона.

Добавим, что в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям по всей области работали «консультативные пункты» по оказанию юридической помощи детям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, опекунам, усыновителям и иным законным представителям.