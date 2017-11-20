Молодежь из регионов пройдет стажировку у депутатов Госдумы от «Единой России»

18:08, 20 ноября 2017, ПАИ

В августе на форуме «Территория смыслов на Клязьме» в ходе встречи делегации «Молодой гвардии «Единой России» с членами фракции в Госдуме родилась идея пригласить ребят на стажировку к депутатам. После практики депутаты рассмотрят возможность оформить молодых людей помощниками на общественных началах, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Президиум фракции одобрил запуск нашего проекта стажировок молодых людей у депутатов фракции «Единая Россия» в рамках работы на региональной неделе, - доложил по итогам заседания президиума 20 ноября заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. - Напомню, на форуме «Территория смыслов на Клязьме» на встрече с делегацией «Молодой гвардии «Единой России» с депутатами фракции появилась идея обмена опытом с молодыми ребятами, пригласить их на стажировку к депутатам фракции».

«После успешной практики депутаты рассмотрят возможность оформить ребят помощниками на общественных началах. Был проведен отбор Центральным штабом МГЕР, в итоге более 150 человек попали в этот список. И мы в соответствии с регионами избрания, профессиональными интересами депутатов, проживания ребят предлагаем на предстоящей региональной неделе провести стажировку. Это взаимовыгодное сотрудничество: молодые люди могут быть полезны и как коммуникаторы с молодежью на территории, могут помочь и в работе с обращениями граждан», - добавил Сергей Неверов.