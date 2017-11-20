0
15:43
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
15:14
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
14:11
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
18:55
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
18:38
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
18:20
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов
Еще новости
Политика

Молодежь из регионов пройдет стажировку у депутатов Госдумы от «Единой России»

В августе на форуме «Территория смыслов на Клязьме» в ходе встречи делегации «Молодой гвардии «Единой России» с членами фракции в Госдуме родилась идея пригласить ребят на стажировку к депутатам. После практики депутаты рассмотрят возможность оформить молодых людей помощниками на общественных началах, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Президиум фракции одобрил запуск нашего проекта стажировок молодых людей у депутатов фракции «Единая Россия» в рамках работы на региональной неделе, - доложил по итогам заседания президиума 20 ноября заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. - Напомню, на форуме «Территория смыслов на Клязьме» на встрече с делегацией «Молодой гвардии «Единой России» с депутатами фракции появилась идея обмена опытом с молодыми ребятами, пригласить их на стажировку к депутатам фракции».

«После успешной практики депутаты рассмотрят возможность оформить ребят помощниками на общественных началах. Был проведен отбор Центральным штабом МГЕР, в итоге более 150 человек попали в этот список. И мы в соответствии с регионами избрания, профессиональными интересами депутатов, проживания ребят предлагаем на предстоящей региональной неделе провести стажировку. Это взаимовыгодное сотрудничество: молодые люди могут быть полезны и как коммуникаторы с молодежью на территории, могут помочь и в работе с обращениями граждан», - добавил Сергей Неверов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
20 ноября 2017
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы» 2
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
17 ноября 2017
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев 4
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
17 ноября 2017
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий» 1
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
16 ноября 2017
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве 12
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
16 ноября 2017
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова 5
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов
16 ноября 2017
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов 2
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами
16 ноября 2017
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами 1

Идет загрузка...