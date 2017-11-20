Премии Луначарского удостоена педагог из Пскова

18:30, 20 ноября 2017, ПАИ

Преподаватель Детской музыкальной школы №4 Пскова Ирина Полякова отмечена премией имени Анатолия Луначарского в номинации «Преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по культуре, премию имени Луначарского, учрежденную для поощрения представителей нетворческих профессий отрасли культуры, вручили в Главном штабе Эрмитажа 18 ноября перед итоговым заседанием руководителей секций VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и другие известные деятели культуры и политики.

«Когда мне позвонили по телефону и объявили о том, что я стала лауреатом премии, я сначала в это не поверила», - рассказала преподаватель музыкальной школы. Ирина Полякова отметила, что VI Санкт-Петербургский международный культурный форум как яркое событие мирового масштаба. По ее словам, все мероприятия форума, на которых ей довелось побывать, были организованы на высочайшем уровне.

Отметим, в этом году на премию Луначарского было представлено 187 работников сферы культуры. 10 лучших из них были удостоены награды в 9 номинациях. Победителями стали представители Москвы, Красноярского, Пермского и Камчатского краев, а также Ленинградской, Тульской, Тамбовской, Псковской, Тюменской и Иркутской областей.

С 1991 года Ирина Полякова работает в детской музыкальной школе №4 Пскова преподавателем по классу баяна. Ее учеников отличает высокий уровень подготовки. В своей профессиональной деятельности педагог активно использует Интернет-ресурс, современные мультимедийные технологии.