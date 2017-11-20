300 спортсменов приняли участие в турнирах Всероссийского Дня самбо в Пскове

18:33, 20 ноября 2017, ПАИ

18 ноября в Пскове в спорткомплексе «Олимп» прошел Всероссийский День самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации самбо, в состязаниях приняли участие жители Пскова, Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор, Дно, Себежа, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Красногородска. Всего 136 человек.

В рамках Всероссийского Дня самбо проводился Межрегиональный турнир по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. Участвовали в нём 167 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор, Дно, Себежа, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Красногородска.

В личном зачете среди юношей 2003-2004 годов рождения победителями стали:

1 место – Логинов Александр (Великие Луки, весовая категория до 38 кг).

1 место – Колыванов Михаил (Псков, весовая категория до 42 кг).

1 место – Романов Иван (Великие Луки, весовая категория до 46 кг).

1 место – Щеглов Сергей (Великие Луки, весовая категория до 50 кг).

1 место – Даньшов Матвей (Великие Луки, весовая категория до 54 кг).

1 место – Боголепов Павел (Великие Луки весовая категория до 59 кг).

1 место – Исмаилов Исмаил (Псков «Бригантина», весовая категория свыше 59 кг).

1 место – Ордина Виктория (Псков «Мастер», весовая категория до 47 кг).

1 место – Тоечкина Валентина (Санкт-Петербург, весовая категория до 51 кг).

1 место – Ванюхина Полина (Псков «Мастер», весовая категория до 55 кг).

1 место – Осипова Евфросиния (Санкт-Петербург, весовая категория до 70 кг).

В личном зачете среди юношей 2006-2007 годов рождения победителями стали:

1 место – Михайлова Ангелина (Псков, «Динамо», весовая категория до 29 кг).

1 место – Берникова Марьяна (Псков, «Бригантина», весовая категория до 34 кг).

1 место – Година Анастасия (Великие Луки, весовая категория до 37 кг).

1 место – Двужильная Стефания (Псков, «Мастер», весовая категория до 43 кг).

1 место – Бойцова Валерия (Великие Луки, весовая категория до 47 кг).

1 место – Колпакова Елизавета (Псков, «Бригантина», весовая категория до 55 кг).

1 место – Манешин Андрей (Псков, «Динамо», весовая категория до 31 кг).

1 место – Трофимов Лев (Великий Новгород, весовая категория до 34 кг).

1 место – Смыслов Тимофей (Великий Новгород, весовая категория до 38 кг).

1 место – Ширинов Максим (Великие Луки, весовая категория до 42 кг).

1 место – Жуков Владислав (Псков, «Динамо», весовая категория до 46 кг).

1 место – Тарчоков Станислав (Пушкинские Горы, весовая категория до 50 кг).

1 место – Соболев Егор (Санкт-Петербург, весовая категория до 55 кг)

1 место – Бриженский Денис (Великие Луки, весовая категория до 60 кг)

1 место – Никитин Владислав (Псков, «Мастер», весовая категория до 65 кг).

1 место – Титуев Егор (Великие Луки, весовая категория свыше 65 кг).