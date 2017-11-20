Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы

19:30, 20 ноября 2017, ПАИ

В рамках посещения Государственной думы, которое организовал для выпускников школы № 2 депутат Александр Козловский, юные великолучане приняли участие в заседании экспертного совета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

Перед этим ребята ознакомились с работой российского парламента, побывали в кабинетах заседаний различных партий, посетили думскую выставку и даже встретились в «коридорах власти» с известными депутатами, такими, как Владислав Третьяк, Петр Толстой, Николай Валуев.

Затем в рамках заседания экспертного совета школьники смогли задать Александру Козловскому те вопросы, которые сейчас волнуют молодежь.

«Законопроекты, которые мы обсуждаем на экспертном совете, касаются разных аспектов нашей жизни, – пояснил им депутат Госдумы. – В основном, конечно, это промышленность, но мы обсуждаем и здравоохранение, и образование, и многие другие сферы. Ведь, по сути, вся наша жизнь так или иначе регламентируется законодательством. Поэтому мы, депутаты, делегированы жителями каждого региона, чтобы поднимать проблемы, которые существуют в области, искать пути их решения в виде изменения существующего законодательства или создания новых законов, которые позволят сделать жизнь людей лучше», – сказал Александр Козловский, отметив, что подрастающему поколению тоже предстоит в будущем внести в эту работу свой вклад. Парламентарий предоставил ребятам возможность сделать это уже сейчас, высказав свои предложения и задав вопросы, чем школьники активно воспользовались».

Артема Жигунова интересовал, с чем связан относительно невысокий уровень доходов Псковской области, и как изменить эту ситуацию к лучшему.

Александр Козловский напомнил ребятам, что в 90-е годы в регионе закрылись многие предприятия. «Те мероприятия, которые проводятся для решения этой проблемы, только начинают давать эффект: создана особая экономическая зона «Моглино», открываются новые предприятия, создан региональный электротехнический кластер, – сказал он. – Но закрыть предприятие можно в несколько дней, а на то, чтобы запустить новое, требуются годы, а самое главное – новые технологии и компетенции».

«Наша задача – перевести достижения фундаментальной науки в прикладную плоскость, чтобы ее можно было трансформировать в какие-то товары, изделия, продукты, – подчеркнул депутат. – Поэтому многие предприятия сейчас начинают возрождать подразделения, которые занимаются научной деятельностью. Без науки невозможно на сегодняшний день ничего добиться. Для того, чтобы развиваться, необходимо обладать своими знаниями, поддерживать свои и изобретения. И вот в этом на сегодняшний день загвоздка. На территории Псковской области, к сожалению, многие предприятия потеряли подразделения, которые занимаются наукой, и возрождение идёт их очень медленно. Поэтому над этим нам надо работать всем вместе».

Александр Козловский спросил у школьников, на какие специальности они планируют поступать после школы. Выяснилось, что в технические вузы собираются подавать документы только пять человек, изучать IT-технологии желающих не оказалось, при этом многие хотят быть юристами и экономистами.

«На сегодняшний день я вам ответственно заявляю, что востребованы будут именно технические специальности и IT-технологии. За этими профессиями будущее, потому что мы сейчас принимаем законы, которые касаются развития цифровой экономики. Уже сейчас многие процессы на предприятиях автоматизированы, поэтому выбирайте те профессии, где вы пригодитесь», – посоветовал ребятам депутат Госдумы.

«Вы говорите то, что нужно поднимать экономику своей области, а молодежи в Великих Луках негде отдохнуть культурно», – пожаловался кто-то из школьников.

«Вы же говорите общими фразами, – отметил Александр Козловский. – Давайте посмотрим, куда можно сходить в городе: построен и действует новый спорткомплекс «Стрелец», после реконструкции открылся драматический театр, еще раньше капитально отремонтирован ДК Ленинского комсомола, где проходят концерты, действуют творческие студии, в Северном микрорайоне строится «двойка» – лед с бассейном. Набережную отремонтировали, крепость приводят в порядок. Я знаю, что сейчас городская администрация перед собой поставила задачу в ближайшие год-два полностью привести в порядок парк аттракционов, лодочную станцию. Так что отдохнуть есть где. Давайте свои предложения, что надо сделать ещё? Что вас привлекает в большом городе? Давайте будем делать это в Великих Луках».

Подняли ребята и тему высшего образования, которое, по их мнению, не всегда дает нужные для трудоустройства знания и опыт. Александр Козловский обратил их внимание на преимущества рабочих профессий. «Токарь-универсал высшего разряда может получать зарплату до 90 тысяч рублей, – отметил он. – Это уровень главного инженера, чтобы вы понимали. Зарплата рабочих на станках с ЧПУ тоже может достигать 50-60 тысяч рублей, и там часто, кстати, требуется высшее образование, потому что оборудование сложное».

«Смотрите, выбирайте, интересуйтесь, – призвал парламентарий. – Нам часто кажется, что хорошо там, где нас нет. Но вы учитывайте, что если будете работать в Москве или Санкт-Петербурге, то не всегда можете пользоваться тем, что предлагают эти города. Каждый день 3-4 часа придется тратить на дорогу, ну а посетить театр или парк в выходной, можно и проживая в Великих Луках, приехать на выходной. Поэтому смотрите и выбирайте».

В завершении разговора будущие выпускники школы № 2 поблагодарили Александра Козловского за предоставленную возможность своими глазами увидеть, что происходит в Государственной Думе. «Одно дело увидеть по телевизору на экране, а другое дело – в жизни». «Очень интересно, очень увлекательно!» – комментировали ребята.

«Спасибо за вашу такую активную жизненную позицию, – отозвался депутат. – Вы придерживайтесь этой жизненной позиции, постоянно обучайтесь, интересуйтесь, задавайте вопросы, смотрите на вопросы с разных точек зрения, потому что иногда мы очень требовательны вот к другим, но забываем спросить себя, что мы сделали для решения этих проблем. Если, например, у вас во дворе положили у вас асфальт, то вы можете своими силами посадить цветы, сделать клумбы, что было красиво и уютно. Только такая совместная работа и улучшит нашу жизнь».

«Поэтому я надеюсь, что вы все взвесите, прежде чем выбирать профессию, поступите туда, куда захотите, а самое главное – поставите себе целью потом вернуться в Великие Луки, остаться в нем жить и делать наш родной город более красивым, более комфортным для проживания, – подчеркнул Александр Козловский. – А если в городе недостает каких-то учреждений и площадок, то давайте вместе с вами будем инициаторами их создания!»

На память об участии в экспертном совете школьники получили специальные дипломы.

«Экскурсия в Государственную Думу произвела на меня очень сильное, неизгладимое впечатление, особенно Экспертный совет. Мы были как настоящие депутаты, обсуждали важные вопросы, касающиеся развития нашей малой Родины Великих Лук. А нам, как выпускникам, это очень важно!», – поделилась своими впечатлениями Екатерина Романенко. «Никогда не думала, что побываю в Государственной Думе! Мне больше всего понравился экспертный совет, где обсуждались далеко не детские вопросы, и мы, как настоящие депутаты могли высказывать свою точку зрения и вести диалог на равных с депутатами Государственной думы», – рассказала Анна Клименкова. «По телевизору это смотрится как игра, а наяву – кропотливый и ежедневный труд, очень тяжелый и ответственный. Желаю Александру Николаевичу успехов в нелегкой депутатской деятельности!» – пожелал Евгений Марков. «Было очень увлекательно побывать на пленарном заседании, я никогда не интересовалась этим процессом, когда видела по телевидению, но, попав на заседание, даже не захотела уходить, – заметила Ирина Жаворонкова. – Не каждый может попасть в Государственную думу, и эта уникальная возможность была предоставлена именно Александром Козловским. Пусть еще долгие годы судьбы молодежи ему будут небезразличны».

«Было очень увлекательно стать участником круглого стола и дискутировать с депутатами, – сказал Максим Иванов. – Особенно понравился его призыв самим делать город лучше, это заставило меня задуматься о возвращении в Великие Луки после учебы».

«Огромную благодарность хочется выразить за то, что мы смогли побывать в Государственной думе, – прокомментировала директор школы № 2 Лариса Смирнова. – Мечты сбываются: 1 сентября у нас возник просто вопрос, можно ли попасть на экскурсию в Государственную Думу, а сегодня мы побывали здесь, пообщались с депутатами, задали свои вопросы. Еще я хочу поблагодарить Александра Николаевича Козловского за то, что из его уст прозвучали такие слова, которые мы, как педагоги, иногда, наверное, не можем донести до детей. Очень важно, что он, как дальновидный политик, уделяет большое внимание вопросу профориентации. Наши выпускники – одни из лучших в городе, и нам бы очень хотелось, чтобы в будущем, став специалистами, они вернулись в свой город и сделали его ещё лучше и краше».